Jurimo četvrti TIP DANA u nizu!
Vreme je da proradi urugvajski velikan
Juče smo tačno prognozirali da se nastavlja serija lošh rezulatata Hataja, što možete proveriti OVDE, a što se tiče današnjeg predloga:
Penjarol - Sero Largo, predlozi za igru, analiza, najava
Penjarol na stadionu „Kampeon del Siglo“ u Montevideu dočekuje Sero Largo u poslednjem kolu urugvajske Klausure. Domaćin je izraziti favorit, ali i pod pritiskom da prekine seriju neubedljivih rezultata.
Penjarol je četvrti na tabeli Klausure sa 23 boda iz 14 utakmica, dok je Sero Largo pretposlednji sa svega deset. Velikan iz Montevidea u poslednjih pet prvenstvenih nastupa nije zabeležio pobedu, a u prethodnom kolu remizirao je sa Defensor Sportingom (1:1). Ipak, domaći teren i kvalitetniji igrački kadar daju mu dobru priliku da prekine post.
Sero Largo je u 14 kola ostvario samo jednu pobedu, uz sedam remija i šest poraza. Gosti su naročito neubedljivi na strani, gde prosečno osvajaju manje od jednog boda po utakmici. U poslednjem gostovanju poraženi su od Rasinga iz Montevidea sa 3:1, a pre toga od Liverpula sa 1:0.
Dodatni argument u korist domaćina predstavljaju međusobni susreti. Penjarol je dobio poslednja tri duela, uključujući ovogodišnje pobede od 3:0 i 3:2. Iako trenutna forma nije idealna, razlika u kvalitetu, prednost domaćeg terena i tradicija opravdavaju očekivanje da će bodovi ostati u Montevideu.
TIP DANA: 1 (kvota 1,43)
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