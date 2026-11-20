NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
18.30 Al Ahli Džeda - Al Nasr Rijad 3+ (1.50)
20.45 Troa - Avr |1+&2+ (1.55)
21.00 Atletik Bilbao - Espanjol 1 (1.52)
Kvota: 3.53
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