JURIMO PETI U NIZU! Ovo je TIP DANA za subotu

Duel osmog kola prvenstva Kuvajta donosi okršaj dve ekipe koje imaju ozbiljnih problema u odbrani

Photo Goal Pix / Alamy / Profimedia

Tadamon je juče sa igračem manje preokrenuo protiv Šababa i od 0:1 stigao do 3:1. Time je prošao naš tip 3+. koji je bio četvrti uzatopni Tip dana koji smo prošli. Taj par možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i analize za današnji Tip dana:

Roma dočekuje Sasuolo posle bolnog poraza od Mančester junajteda (3:2), u meču u kojem je prokockala dva gola prednosti. Ipak, u Seriji A Gasperinijev tim još ne zna za poraz, a sa 28 pogodaka u deset kola ima najefikasniji napad prvenstva, što je ujedno i klupski rekord.

Rimljani su u poslednja tri prvenstvena susreta remizirali sa Napolijem (3:3), pa savladali Kaljari (4:2) i Udineze (5:2). Posebno je raspoložen Donijel Malen, strelac osam golova u Seriji A. Iako će izostati Pelegrini i Svilar, domaćin ima dovoljno napadačkog potencijala da nastavi golgetersku seriju.

Sasuolo je, s druge strane, u ozbiljnoj krizi. Četiri uzastopna poraza spustila su ga na 17. mesto, a sa čak 26 primljenih golova ima najslabiju odbranu u ligi. U poslednja tri poraza primio je čak 12 pogodaka, dok na gostovanjima nije pobedio još od februara.

Roma je dobila poslednja četiri međusobna duela, a Sasuolo je osvojio samo bod na prethodnih sedam gostovanja. Susret najboljeg napada i najgore odbrane Serije A daje snažne argumente za pobedu domaćina u meču sa najmanje tri gola.

TIP DANA Roma - Sasuolo 1&3+ (kvota 1,65)

Za ovaj predlog govore i konkretne brojke. Roma je neporažena u prvih deset kola Serije A, uz sedam pobeda i tri remija, a na pet domaćih utakmica postigla je 14 golova. Sasuolo je, s druge strane, primio čak 26 pogodaka u deset kola i u Rim dolazi posle četiri uzastopna prvenstvena poraza. Domaćin je dobio i poslednja četiri međusobna duela, što dodatno ide u prilog predloženoj kombinaciji.