JURIMO PETI U NIZU! Ovo je TIP DANA za subotu
Duel osmog kola prvenstva Kuvajta donosi okršaj dve ekipe koje imaju ozbiljnih problema u odbrani
Tadamon je juče sa igračem manje preokrenuo protiv Šababa i od 0:1 stigao do 3:1. Time je prošao naš tip 3+. koji je bio četvrti uzatopni Tip dana koji smo prošli. Taj par možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i analize za današnji Tip dana:
Roma dočekuje Sasuolo posle bolnog poraza od Mančester junajteda (3:2), u meču u kojem je prokockala dva gola prednosti. Ipak, u Seriji A Gasperinijev tim još ne zna za poraz, a sa 28 pogodaka u deset kola ima najefikasniji napad prvenstva, što je ujedno i klupski rekord.
Rimljani su u poslednja tri prvenstvena susreta remizirali sa Napolijem (3:3), pa savladali Kaljari (4:2) i Udineze (5:2). Posebno je raspoložen Donijel Malen, strelac osam golova u Seriji A. Iako će izostati Pelegrini i Svilar, domaćin ima dovoljno napadačkog potencijala da nastavi golgetersku seriju.
Sasuolo je, s druge strane, u ozbiljnoj krizi. Četiri uzastopna poraza spustila su ga na 17. mesto, a sa čak 26 primljenih golova ima najslabiju odbranu u ligi. U poslednja tri poraza primio je čak 12 pogodaka, dok na gostovanjima nije pobedio još od februara.
Roma je dobila poslednja četiri međusobna duela, a Sasuolo je osvojio samo bod na prethodnih sedam gostovanja. Susret najboljeg napada i najgore odbrane Serije A daje snažne argumente za pobedu domaćina u meču sa najmanje tri gola.
TIP DANA
Roma - Sasuolo 1&3+ (kvota 1,65)
Za ovaj predlog govore i konkretne brojke. Roma je neporažena u prvih deset kola Serije A, uz sedam pobeda i tri remija, a na pet domaćih utakmica postigla je 14 golova. Sasuolo je, s druge strane, primio čak 26 pogodaka u deset kola i u Rim dolazi posle četiri uzastopna prvenstvena poraza. Domaćin je dobio i poslednja četiri međusobna duela, što dodatno ide u prilog predloženoj kombinaciji.
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
06. 11. 2026. u 13:13
Rano primljen gol remeti planove, ali Lužički Srbi ne dolaze da se brane
06. 11. 2026. u 09:49 >> 12:43
Imena ne igraju fudbal: Pobeda od dva razlike je nedostižna za domaćina, zato je ovde azijski hendikep idealna igra
06. 11. 2026. u 10:10 >> 12:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)