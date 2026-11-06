Politika

VUČIĆ ZAPEVAO: "Kud god da krenem tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo"

В.Н.

06. 11. 2026. u 22:24

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić zapevao je sa Anom Brnabić i prisutnima "Vidovdan".

ВУЧИЋ ЗАПЕВАО: Куд год да кренем теби се враћам поново, ко да ми отме из моје душе Косово

printscreen/vecernje novosti/instagram

Pogledajte snimak:

 

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