VUČIĆ ZAPEVAO: "Kud god da krenem tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo"

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći školskog autobusa koja se dogodila danas u blizini mesta Lent, u departmanu En na istoku Francuske, najmanje dve osobe su poginule, i to jedna maloletna i jedna punoletna mlada osoba, dok je njih 16 povređeno, od kojih troje teško, saopštila je prefektura te oblasti.