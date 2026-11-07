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DOBICI, ALI I PROBLEMI U ODNOSIMA Astro savet za subotu, 7. novembar: Evo koji su znaci pod uticajem aspekta Mesec-Venera

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

07. 11. 2026. u 07:00

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VENERA, planeta ljubavi, lepote, novca i uživanja, danas obrazuje konjunkciju sa Mesecom u Vagi, znaku kojim vlada što dodatno naglašava uticaj ovog aspekta.

ДОБИЦИ, АЛИ И ПРОБЛЕМИ У ОДНОСИМА Астро савет за суботу, 7. новембар: Ево који су знаци под утицајем аспекта Месец-Венера

Foto: Depozitfoto/peshkova/TheVisualsYouNeed

On donosi ljubav, dobitke, poklone, lepe stvari, ali će ipak doneti i neke probleme kardinalnim znacima (Ovan, Rak, Vaga, Jarac), jer pravi kvadrat sa njihovim Suncem. Mesec takođe obrazuje opoziciju sa Saturnom u Ovnu, koji dodatno opterećuje Vage i Ovnove.

Tako se Ovnovi mogu suočiti sa problemima u partnerskim, a Rakovi u porodičnim odnosima. Jarčevi će biti u sukobu sa nadređenima, naročito sa ženama, dok će Vage najviše privlačiti pažnju, ali bi trebalo da povedu računa o troškovima i komunikaciji sa članovima porodice.

Na zdravstvenom planu, koža i bubrezi mogu biti osetljiviji.

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