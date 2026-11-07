Đuričin fiks dana: Naš najiksusniji tipster veruje u momke sa "Krejven kotidža"

Bard beogradskog klađenja tipuje keca na Fulam protiv Njukasla.

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Tip dana Milana Đurice 16.00 Fulam - Njukasl 1 (2.12)

Fulam je u usponu forme, na poslednja tri meča je osvojio sedam bodova i ima veoma neugodan domaći teren na koji ove subote dolazi Njukasl koji igra sve lošije, a uz to mu je trener Matijas Jaisle javno prozvao igrače da ne rade na terenu ono što su dogovorili i što rade na trenizima, te je evidentno da tenzija raste u redovima "svraka" sa severa Engleske.