Tip fudbal

Đuričin fiks dana: Naš najiksusniji tipster veruje u momke sa "Krejven kotidža"

В.М.

07. 11. 2026. u 07:00

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Bard beogradskog klađenja tipuje keca na Fulam protiv Njukasla.

Ђуричин фикс дана: Наш најиксуснији типстер верује у момке са Крејвен котиџа

FOTO: Arhiva novosti

Tip dana Milana Đurice

16.00 Fulam - Njukasl 1 (2.12)

Fulam je u usponu forme, na poslednja tri meča je osvojio sedam bodova i ima veoma neugodan domaći teren na koji ove subote dolazi Njukasl koji igra sve lošije, a uz to mu je trener Matijas Jaisle javno prozvao igrače da ne rade na terenu ono što su dogovorili i što rade na trenizima, te je evidentno da tenzija raste u redovima "svraka" sa severa Engleske.

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