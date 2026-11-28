U UTORAK SUVE SLAVINE U TRI BEOGRADSKE OPŠTINE! Vodovod izdao hitno obaveštenje: Evo ko će biti bez vode od jutra do mraka
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je danas da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u utorak, 1. decembra, deo potrošača ostati bez vode u opštinama Palilula, Zvezdara i Voždovac.
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Palilula, u utorak, 1. decembra, u periodu od 8.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Višnjičkoj ulici, na delu od Vojvode Micka Krstića do broja 90.
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, istog dana, u periodu od 8 do 17 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Đevđelijskoj od Tršćanske do Živka Karabiberovića, Jedrenskoj i Čiča Ilijinoj.
I deo Voždovca u utorak neće imati vodu od 8.30 do 18 sati, takođe zbog radova na mreži. Bez vode će ostati potrošači u ulicama Ljubana Jednaka i Pazinskoj.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz ovog preduzeća mole potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, dodaje se u saopštenju.
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