U PERIODU posta, kada menjamo način ishrane, imamo priliku da više vremena i pažnje posvetimo izboru namirnica i pripremi obroka.

Foto: Printskrin Jutjub Svečana kuhinja

U skladu sa pravilima posta, iz ishrane se izostavljaju meso, mleko, mlečni proizvodi i jaja. Ove namirnice se, najčešće, zamenjuju pecivima, testeninom, krompirom, hlebom, različitim industrijskim proizvodima i tada može da dođe do neuravnoteženog energetskog unosa i neadekvatnog unosa hranljivih materija, navode stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut".

Božićni post počeo je danas i traje 40 dana, sve do Badnjeg dana, 6. januara 2027. godine, kada je ujedno i poslednji dan posta.

Ono na šta treba da obratimo pažnju jeste da promena načina ishrane, koja podrazumeva izostavljanje namirnica životinjskog porekla, ne znači da je ishrana i kvalitetnija.

Kvalitet ishrane u vreme posta, pre svega, zavisi od toga čime zamenjujemo namirnice koje su u tom periodu izostavljene iz naše ishrane.

Gde najčešće grešimo?

Kada iz ishrane isključimo proteine koji su zastupljeni u mesu, jajima, mleku i mlečnim proizvodima, obično povećavamo unos ugljenih hidrata kroz hleb, testenine, peciva dok su mahunarke, kao što su pasulj, grašak, sočivo, leblebije, boranija, kao izvor biljnih proteina, nedovoljno zastupljene.

Foto: Unsplash/Arturo Alvarez

Moramo voditi računa i o unosu maslinovog ulja i orašastih plodova kao što su orasi, bademi, lešnici. Iako je njihova nutritivna vrednost velika, oni imaju i visoku energetsku vrednost što znači da u našoj ishrani, u vreme posta, mogu biti zastupljeni u ograničenim količinama.

Osnovu posne ishrane čine voće i povrće. Njihovo uključivanje u ishranu, sada u većim količinama nego što je možda uobičajeno, može da učini naš jelovnik u vreme posta raznovrsnijim.

Da bismo duže imali osećaj sitosti i da bi unos nutritivnih namirnica bio zastupljen u dovoljnoj količini, u našu ishranu treba da budu uključeni: pasulj, grašak, leblebije, sočivo – kao izvor proteina. Ovas, heljda, pirinač, integralni hleb – kao izvor ugljenih hidrata, povrće – kuvano, grilovano, sveže voćesemenke, orašasti plodovi, maslinovo ulje – kao izvor masti.

U periodu posta ne treba da zaboravimo na važnost redovnih obroka. Dan uvek treba da započnemo doručkom koji može da čini integralni hleb ili tost sa namazom od avokada ili humusa sa malo salate ili ovsena kaša sa vodom ili biljnim mlekom sa dodatkom semenki, orašastih plodova i voća kao što su jabuka ili bobičasto voće.

Ručak treba da se sastoji od namirnica koje su izvor biljnih proteina kao što je sočivo, kome možemo dodati šargarepu, luk, paradajz, papriku ili grašak u kombinaciji sa kinoom, lukom i začinskim biljem. Obrok koji čini kinoa uz leblebije, brokoli, tikvice, šargarepu, semenke bundeve i malo maslinovog ulja, obezbeđuje unos biljnih proteina, ugljenih hidrata, vlakana i nezasićenih masnih kiselina.

Sa raznosvrsim salatama, uz dodatak heljde, prosa, kinoe, kus kusa, možemo da završimo dan.

Posna ishrana, uz malo truda, može da bude raznovrsna i energetski i nutritivno izbalansirana.

Sve nedoumice u vezi sa posnom ishranom koje se odnose na pravilnu kombinaciju namirnica, njihov raspored u toku dana, održavanje nutritivne i energetske vrednosti obroka, mogu da reše lekari Savetovališta za ishranu u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: Kovčeg sa telom Irineja prenet iz Almaške crkve u Sabornu