TERORISTIČKI NAPAD TOKOM LETA ZA IZRAEL: Kopilot isekao sekirom pilota, avion "Flajdubaija" spasili putnici
KOPILOT na letu FZ1073 kompanije Flajdubai pokušao je da izvede teroristički napad tokom leta, saopštio je danas javni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata.
- Kopilot je napao pilota u kokpitu sekirom i pokušao da preuzme kontrolu nad avionom - naveo je javni tužilac, prenosi državna novinska agencija WAM.
Kako je naveo, u toku je istraga radi utvrđivanja okolnosti incidenta, motiva i eventualnih povezanosti, kao i radi analize fizičkih i digitalnih dokaza. Incident se dogodio 30. septembra na letu kompanije Flajdubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Tel Avivu, sa 174 osobe u avionu, uglavnom izraelskih državljana, kada je kopilot, državljanin Omana, napao komandanta leta i naneo mu povrede, nakon čega je avion počeo naglo da gubi visinu.
Putnici su uspeli da uđu u pilotsku kabinu i savladaju kopilota, dok su drugi piloti koji su se nalazili među putnicima pomogli da se avion stabilizuje i bezbedno sleti u Saudijskoj Arabiji.
(Tanjug)
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