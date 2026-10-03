Svet

TERORISTIČKI NAPAD TOKOM LETA ZA IZRAEL: Kopilot isekao sekirom pilota, avion "Flajdubaija" spasili putnici

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

03. 10. 2026. u 09:25

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KOPILOT na letu FZ1073 kompanije Flajdubai pokušao je da izvede teroristički napad tokom leta, saopštio je danas javni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata.

ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД ТОКОМ ЛЕТА ЗА ИЗРАЕЛ: Копилот исекао секиром пилота, авион Флајдубаија спасили путници

Foto: Unsplash/willy wo

 - Kopilot je napao pilota u kokpitu sekirom i pokušao da preuzme kontrolu nad avionom - naveo je javni tužilac, prenosi državna novinska agencija WAM.

Kako je naveo, u toku je istraga radi utvrđivanja okolnosti incidenta, motiva i eventualnih povezanosti, kao i radi analize fizičkih i digitalnih dokaza. Incident se dogodio 30. septembra na letu kompanije Flajdubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Tel Avivu, sa 174 osobe u avionu, uglavnom izraelskih državljana, kada je kopilot, državljanin Omana, napao komandanta leta i naneo mu povrede, nakon čega je avion počeo naglo da gubi visinu.

Putnici su uspeli da uđu u pilotsku kabinu i savladaju kopilota, dok su drugi piloti koji su se nalazili među putnicima pomogli da se avion stabilizuje i bezbedno sleti u Saudijskoj Arabiji.

(Tanjug)

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