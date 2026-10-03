Bivši Zvezdin košarkaš Priznao: Hteo sam da bijem Atamana

Sofoklis Skorcianitis važio je za najsnažnijeg centra u Evropi, a sada se prisetio svoje karijere.

FOTO: Dimitris Kapantais / AFP / Profimedia

Nekadašnji osvajač Evrolige sa Makabijem veliki deo karijere proveo je u Olimpijakosu. Tu je sarađivao sa Pinijem Geršonom, sa kojim, prema njegovim rečima, nije imao dobru saradnju.

- Do raskola u našem odnosu došlo je zbog njega, ali mogao sam i ja malo bolje da se ponašam u situacijama sa njim. Postoje stvari koje sam tada uradio, a nisu bile u redu – to priznaje. Nakon što smo izgubili utakmicu, Pini je održao sastanak na centru terena i rekao: ‘Svako ko misli da nisam dovoljno dobar trener, neka mi to sada kaže. Samo neka podigne ruku.’ Ja sam bio jedini koji je podigao ruku. Posle toga mi nije ništa rekao. Sećam se da sam pozvao svog agenta i ispričao mu šta se dogodilo, a on mi je odgovorio: ‘O, ne. Idi kući, odmori se i čekaj moj poziv.’ Skuni Pen, koji je bio moj dobar prijatelj, rekao mi je: ‘Brate, šta si uradio? Zašto si to uradio?’ Ja sam verovao u to. Bilo je automatski - rekao je Skorcianitis za "SDNA".

On je potom nastavio još oštrije po izraelskom stručnjaku:

- Pini Geršon je došao u Grčku zbog dve stvari – da zaradi novac i da bude na odmoru. To se moglo videti po načinu na koji je vodio treninge. Kasnije sam saznao da je, kada je bio u Makabiju iz Tel Aviva, Dejvid Blat uglavnom vodio treninge. Na primer, kada bismo trenirali, on bi nam zadao jednostavnu vežbu i u jednom trenutku bi nas podelio u dve grupe, jednu protiv druge. Mi samo trčimo gore-dole, bez zaustavljanja. U jednom trenutku on uzme telefon, siđe sa terena i nestane na pola sata, dok mi nastavljamo da igramo. Tako je bilo stalno. Posle nekog vremena bi se vratio i rekao: ‘U redu, napravite pauzu.’ Govorili smo sebi: ‘Da li se on sprda sa nama?’ Pričali smo o tome u svlačionici, ali niko nije imao hrabrosti da kaže vlasniku: ‘Je l’ ovo ono što ste nam doveli? Ovako neće funkcionisati.’

Ni sa Erginom Atamanom nije imao bolju saradnju.

- Imao sam priliku da igram za Atamana. Kontaktirao me je, ali sam rekao da ne želim da igram za njega. To je bilo pre nego što sam došao u Makabi. - Ne sviđa mi se način na koji se odnosi prema igračima. To je pitanje ličnosti. Mislim da sam čak rekao svom agentu: ‘Ako budem radio s njim, potući ćemo se već u drugoj utakmici.’ Ako budem trenirao kod njega, potući ćemo se. U to nema nikakve sumnje. S obzirom na to kako se ponaša prema igračima kada mu se nešto ne dopada – siguran sam da bi se između nas dogodilo nešto ružno.

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