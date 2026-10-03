ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Subota
14.00 Vajhe-08 - Oldenburg |2+ (1.95)
16.00 Haugesund - Stabek |2+ (1.75)
Kvota: 3.41
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