IZBORI U DVE SAVEZNE DRŽAVE U NEMAČKOj: Novi test za CDU Fridriha Merca

GRAĐANI u Nemačkoj danas izlaze na izbore u saveznim državama Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, gde prema istraživanju najveću podršku ima Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD), i u Berlinu, gde najveću podršku prema anketama ima stranka Levica.

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Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će Demohrišćanska unija (CDU) nemačkog kancelara Fridriha Merca na izborima u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji jedva preći cenzus, dok će na izborima u saveznoj državi Berlin biti na drugom mestu po podršci građana, iza SPD, prenosi Rojters.

Malo je verovatno da će Alternativa za Nemačku (AfD) ponoviti pobedu koju je ostvarila na izborima u Saksoniji-Anhaltu 6. septembra ali se očekuje da će rezultati u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, uglavnom ruralnoj saveznoj državi na nekadašnjem komunističkom istoku i u Berlinu istaći ogroman napredak koji je ta stranka ostvarila poslednjih godina.

Za nemačkog kancelara Fridriha Merca, čija je popularnost prema najnovijim anketama pala na svega 14 odsto, ovaj rezultat predstavlja još jedan u nizu udaraca koji su izazvali sve veće sumnje unutar njegove konzervativne CDU u pogledu toga da li on može da nastavi da predvodi stranku.

U saveznoj državi Meklenburg-Zapadna Pomeranija, CDU će verovatno zabeležiti najlošiji izborni rezultat u svojoj istoriji, a prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja koje je u petak sprovela organizacija Valen (Forschungsgruppe Wahlen), ta stranka ima podršku od samo šest odsto i preti joj opasnost da ne pređe cenzus koji je neophodan za ulazak u pokrajinski parlament.

Prema istraživanju agencije Valen, Socijaldemokratska partija Nemačke (SPD) prvi put posle više meseci ima veću podršku od AfD u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, od 37 odsto, u odnosu na 36 odsto koliko ima AfD.

Krajnje levičarska stranka Levica (Die Linke) ima devet odsto podrške, a ekološki orijentisani Zeleni pet odsto, što je tačno na granici cenzusa za ulazak u parlament.

Za Berlin je istraživanje Valena pokazalo da je krajnje levičarska Levica pretekla CDU (CDU) i da postoji mogućnost da ugrozi vlast konzervativaca nad gradonačelničkom funkcijom u kampanji koja je bila usmerena na pitanje pristupačnosti stanovanja.

Ipak, čak i u liberalnom Berlinu, AfD je zabeležio značajan rast i izbio na treće mesto po podršci građana, pokazuju istraživanja.

Najnovije istraživanje pokazuje da Levica u Berlinu ima 22 odsto podrške, CDU 20 odsto, Zeleni 15 odsto, a SPD 12 odsto.

AfD prema tom istraživanju ima 18 odsto podrške, dok je krajnje levičarski Savez Sare Vagenkneht (BSW), jedina stranka koja je najavila da bi mogla da pristane na saradnju sa AfD-om, sa četiri odsto podrške ostala ispod parlamentarnog cenzusa.



(Tanjug)