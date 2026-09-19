Politika

"GOSTOPRIMSTVO JEDNAKO KVALITETU VINA" Predsednik Vučić pohvalio porodicu Madžić

В.Н.

19. 09. 2026. u 20:23

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu, pohvalivši porodicu Madžić, njihov rad i posvećenost proizvodnji vina, uz poruku da upravo takvi ljudi doprinose prosperitetu Srbije.

ГОСТОПРИМСТВО ЈЕДНАКО КВАЛИТЕТУ ВИНА Председник Вучић похвалио породицу Маџић

Foto: Printskrin Instagram

-Gostoprimstvo porodice Madžić jednako je kvalitetu vina koje proizvode. Izvanredno. Ovako vredni i posvećeni ljudi donose prosperitet našoj zemlji- rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u opisu videa na Instagramu.

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