"ISPORUČIVALI SMO NAŠE LJUDE U DŽAKOVIMA U HAG, A NISMO DOBILI NIŠTA" Vučić gost Radio Beograda: Dvustruki moral, sve sporazume su prekršili

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Jutro je" na Radio Beogradu.

Foto: Printscreen/RadioBeograd

- Za nas u najkraćem, da se vidite sa predsednikom Rumunije, Ukrajine, poljske vlade. To je 90 miliona stanovnika u našem okruženju. Veoma važno iz ekonomskih i političkih razloga. Sledeće nedelje će biti mnogo susreta. Dobar deo ja, od prijema kod predsendika SAD Donalda Trampa. Mislim da će Lavrov biti u Njujorku i da se susretnem sa njim. S obzirom na ludo vreme u kojem živimo da sačuvamo mir i stablinost. Ali i da održimo energetsku stabilnost. Prepune su nam rezerve gasa. Muka je veća oko nafte.

Ističe da su prepune rezerve gasa, oko 690 miliona kubnih metara, ističe da je oko nafte veća muka.

Kaže da je razgovaerao sa predsednikom Rumunije o putu Beograd - Temišvar.

- Nikušor Dan je na veoma ozbiljan način pokrenuo sve to i verujem da ćemoi Beograd - Vršac i Vršac - Temišvar raditi auto-put i to bi bila najznačajnija saobraćajna poveznica.

- Kao što i sa Rusima moramo da razgovaramo oko NIS-a, ističe nam ugovor i oko gasa. Sva pitanja možete da ostavite po strani, a ovo su stvari koje život znače. Zato verujem da smo imali dobre razgovore kao i sa premijerom Poljske Tuskom.

Podsetio je da je juče napadnut Kijev i logistika ukrajinska sa vozovima.

- Kao da se približava sudnji dan. Ukazao sam na to da nisu rešeni suštinski problemi, uzročnici problema ni na Bliskom istoku ni u sukobu Rusije i Ukrajine, defakto sukobu Rusije i Evrope. To ne može da se reši preko noći.

Na pitanje koliko bi bilo potrebno vremena da se dođe do dugoročnog rešenja o Nisu Vučić je istakao da to nije do Srbije.

- Mi smo uradili sve što je trebalo. Tu sad ima kalkulacija sa različitih dtrana, i ko je na vlasti u Mađarskoj. Kako će da se raspetlja ne znam ni sam. Toliko je komplikovano, ne biste verovali.

Na pitanje oko snabdevenosti tržišta Vučić je istakao da Srbija interveniše sa 20.000 tona dizela.

- Cene ćemo držati koliko god je moguće da budu niže svuda zato što imamo bolju finansijsku pripremljnost nego bilo ko drugi. Videli ste u Nemačkoj i Austriji, Francuskoj, 2.40 evra, u Austriji skoro pa 3 evra. Mi nemamo uticaj na svetsku cenu nafte. Najčešće smo uvozili iračku naftu. Sada je sve teže doći do arapske nafte.

Vučić je na pitanje o odlasku u Njujork istakao da je njemu jedini interes Srbija.

- Svaki put sam se tružio da ukažem na poziciju naše zemlje. Ali ne samo to već i o svim prevarama koje smo prošli u prethodnih 35 godina. O dvostrukom moralu, kako treba da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu a onda teče mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali u džakovima i dobili smo ništa. Potpisali smo brojne sporazume i svaki su prekršili.

Istakao je da će mu jedna od ključnih tema biti bezbednost Srba na KiM.

- Nas su kritikovalli i iz Evrope se niko nije oglasio zbog toga što je postojala sahrana Ratku Mladiću kao da je mogla da se izbegne ili je trebalo po pasjim grobljima čoveka da sahranjujemo. Oni su ljudi bili užasnuti slikom, a užasnuti su brojem ljudi koji je došao na sahranu. Tu su bili obični vojnici bez nekih velikih počasti. Kod nas nije bilo nikakvih državnih manifestacija ili deklaracija protiv Haga iako je Hag postupao krajnje nemoralno.

Vučić je potom podsetio na prvostepenu presudu za Hašima Tačija.

- Onda smo dobili prvostepenu presudu za Tačija, Krasnićija, Seljimija i Kadrija Veseljija. Onda su svi iz regiona: Albanija, Crnga Gora, Severna Makedonija, Priština, apsolutno svi, najstrašnije ne samo negirali nego i govorili kako je to sramota i kako to ne priznaju. Nijedne reakcije nije bilo iz Evrope i sveta.

- Ni o jednoj od tih institucija, kako god, ne mislim ništa dobro. Ali oni misle. Nijedne reči nema. Mogu da napadaju EULEX. Nema "hoćemo odgovorne za napad na EULEX", ako ste primetili. Mogu da rade šta god hoće, gde god hoće, ali to su, to je naše čedo. Oni imaju pravo da rade šta hoće. Srbi nemaju pravo ni da žale.Srbi nemaju pravo ni da se raduju. Srbi nemaju pravo nikakvo, ni na šta.

- I ovo ne može niko da vam objasni. Ja sam to pitao moje kolege, neki od njih su i prijatelji, i sad kad smo bili na Karpatskoj inicijativi: "Ajde mi, molim te, sve u redu, aj mi objasni, molim te. " Ajde, ajde, reci mi. I moram da budem iskren, neki od njih su bili sasvim fer, pa rekli: "Pusti, bre, znamo sve i to je to." I to je istina. To je... i mi Srbi moramo da znamo da živimo.

Vučić je potom upitan da prokomentariše odluku da Ursula fon der Lajen ipak ne dođe u Beograd, kako se navodi, zbog izbora.

- Ja mislim da je to stvarni razlog, znate, dolazi žena ovde, u tom trenutku će moći da se sastane sa vršiocem dužnosti predsednika Republike, vršiocem dužnosti predsednika Vlade, nema baš previše smisla. U tom trenutku imate legalne instituciej, ali nema legirtimnih institucija jer se nalazimo u izbornoj kamapnji.

Predsednik je istakao da su sva tržišta sveta tržišta Srbije.

- Mi nismo visoko razvijena industrijka zemlja, ali smo sve značajniiji u modernim tehnologijama. Takođe, veruejm da u veštačkoj inteligenciji možemo da imamo značajnu poziciju u svetu. Možemo da budemo uvek u prvih 50, sada smo u prvih 40. Nama je Nemačka prvi spoljno trgovinski partner, a Kina drugi. Ono što se promenilo jeste da imamo sve veću trgovinsku razmenu za zemljama u okruženju: Rumunija, Bugarska, Mađarska.