Udario u avion! Bosanski fudbaler teško povređen u Minhenu

Velika nesreća dogodila se na aerodromu u Minhenu kada je jedno vozilo za održavanje aerodroma u Minhenu udarilo u putnički avione, a potom i stepenište.

Foto:Rüdiger Wölk / imago stock&people / Profimedia

Kako prenosi portal "GPMaljevac.com" za volanom je bio N.V. iz Ključa koji je svojevremeno bio fudbaler i kapiten NK Ključ.

Informacije kojima raspolaže tamošnja policija nesreća se dogodila u tri izjutra, u delu koji nije otvoren za javni saobraćaj.

Vozilo je udarilo u motor parkiranog aviona, a potom i putničke stepenice. Srećom pa u avionu nije bilo putnika u tom trenutku.

H. B. je u sudaru zadobio teške povrede i helikopterom je hitno prevezen u jednu od minhenskih klinika. Policija zasad nije saopštila detalje o njegovom zdravstvenom stanju.

Istražitelji će proveriti sve činjenice ovog incidenta, a nezvanično, jedna od mogućnosti jeste da se vozaču slošilo, ali nije potvrđena još uvek.

Više detalja znaće se nakon saobraćajno-analitičkog veštačenja.

H. B. je poznato ime ljubiteljima fudbala u Ključu. Godinama je nosio dres NK Ključ, za koji je nastupao i u Drugoj ligi Federacije BiH, a potom je igrao i za NK Podgrmeč.

On je fudbalom nastavio da se bavi i nakon dolaska u Nemačku. Kako tamošnje fudbalske baze govore nastupa za Spfrd BIH Minhen, za koji je uspevao da se upiše i u strelce.

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