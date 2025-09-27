BRANISLAV JOVANOVIĆ: Čukarički opet razigran
* Prognozira parove Superlige Srbije
MOJ TIP
SUBOTA,
Javor – Radnički Niš 1
OFK Beograd – Partizan 2
Vojvodina – Železničar 1
NEDELjA,
TSC – Novi Pazar 1
MLADOST – ČUKARIČKI 2
SPARTAK – NAPREDAK 1
Crvena zvezda – Radnički KG 1-1
Čukarički se raspucao protiv TSC (4:2), verujem da će i na gostovanju Mladosti da bude veoma uspešan. Dvojka je fiks, koliko i kec na susretu između Spartaka i Napretka, klubova koji su preteklih dana smenili trenere.
