BRANISLAV JOVANOVIĆ: Čukarički opet razigran

27. 09. 2025. u 08:40

Prognozira parove Superlige Srbije

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ: Чукарички опет разигран

MOJ TIP

SUBOTA, 

Javor – Radnički Niš         1

OFK Beograd – Partizan       2

Vojvodina – Železničar       1

NEDELjA, 

TSC – Novi Pazar             1

MLADOST – ČUKARIČKI          2

SPARTAK – NAPREDAK           1

Crvena zvezda – Radnički KG 1-1

Čukarički se raspucao protiv TSC (4:2), verujem da će i na gostovanju Mladosti da bude veoma uspešan. Dvojka je fiks, koliko i kec na susretu između Spartaka i Napretka, klubova koji su preteklih dana smenili trenere.

