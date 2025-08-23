MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Harts ostaje na vrhu

* Trener u Seltiku (Škotska)

MOJ TIP

subota,

Seltik – Livingston 1

HARTS– MADERVEL 1

Kilmarnok – FK Dandi 1

nedelja,

ST. MIREN – RENDžERS 0-2, 2

Harts je prvi posle dva kola. Na liderskoj poziciji očekujem da se zadrži i posle duela sa Madervelom, koji je smenom trenera promenio i način igre. Dva vezana remija, od toga jedan sa Rendžersom, za domaćina su dovoljno dobro upozorenje.

Trener Sent Mirena Robinson forsira taktiku 5-3-2, kojom protivnicima ne ostavlja mnogo prostora za manevar. Sa druge strane, Rendžers je pritisnut obavezama na međunarodnoj sceni, neke svoje adute čuvaće za revanš meč plej-ofa Lige šampiona u Brižu, iako tamo ide sa dva gola minusa.