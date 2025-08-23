MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Harts ostaje na vrhu
* Trener u Seltiku (Škotska)
MOJ TIP
subota,
Seltik – Livingston 1
HARTS– MADERVEL 1
Kilmarnok – FK Dandi 1
nedelja,
ST. MIREN – RENDžERS 0-2, 2
Harts je prvi posle dva kola. Na liderskoj poziciji očekujem da se zadrži i posle duela sa Madervelom, koji je smenom trenera promenio i način igre. Dva vezana remija, od toga jedan sa Rendžersom, za domaćina su dovoljno dobro upozorenje.
Trener Sent Mirena Robinson forsira taktiku 5-3-2, kojom protivnicima ne ostavlja mnogo prostora za manevar. Sa druge strane, Rendžers je pritisnut obavezama na međunarodnoj sceni, neke svoje adute čuvaće za revanš meč plej-ofa Lige šampiona u Brižu, iako tamo ide sa dva gola minusa.
