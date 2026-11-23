PROGRAM američkog Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) kojim su finansirana istraživanja na životinjama u stranim laboratorijama, uključujući i eksperiment sa smrtonosnim virusom Hendra, koji prenose slepi miševi, u Australiji, obustavljen je nakon ozbiljnih propusta u merama biološke bezbednosti i kontroli životinja, javlja danas Foks Njuz pozivajući se na interna dokumenta američkih institucija u koje je imao uvid.

Foto: AI generated/Gemini

Istraživanje je sprovedeno u Australijskom centru za pripremljenost za bolesti, kojim upravlja nacionalna naučna agencija CSIRO, a projekat pod nazivom "Istraživanje ćelijskog imuniteta slepih miševa nakon virusne infekcije" obustavljen je odlukom etičkog odbora ustanove nakon što su utvrđeni ozbiljni propusti.

Prema internoj dokumentaciji, laboratorija nije imala dovoljno odgovarajuće obučenog osoblja za sprovođenje eksperimenata na životinjama u uslovima propisanog nivoa biološke zaštite.

Utvrđeni su i nedostaci u planiranju vanrednih situacija, nejasni protokoli i neadekvatni uslovi za dugotrajno držanje velikih slepih miševa.

Nakon što je kod jednog od osam slepih miševa smeštenih u istoj prostoriji potvrđen virus Hendra, osoblje je moralo da usmrti sve životinje jer prostorija nije mogla da bude prilagođena četvrtom, najvišem nivou biološke zaštite (BSL-4).

Glavni istraživač obavestio je NIH o infekcijama u maju 2023. godine, nakon čega je etički odbor nekoliko nedelja kasnije obustavio projekat.

Međutim, kancelarija NIH-a zadužena za dobrobit laboratorijskih životinja (OLAW) preliminarni izveštaj o obustavi dobila je tek u aprilu 2024. godine, više od 10 meseci nakon prekida istraživanja, navodi se u dokumentaciji.

Propusti su zabeleženi i na Univerzitetu Njukasl u Velikoj Britaniji, gde su sprovođena istraživanja mozga i moždanog udara na primatima, takođe finansirana sredstvima NIH-a.

Dokumentacija ukazuje i na druge probleme u upravljanju sredstvima namenjenim istraživanjima u inostranstvu.

NIH je, između ostalog, 2022. godine dodelio Univerzitetu u Sidneju ugovor vredan 13 miliona dolara za istraživanje dodatka vakcini protiv tuberkuloze, ali je testiranje na životinjama povereno australijskom Institutu Centenary, koji nije imao neophodno odobrenje NIH-a za sprovođenje takvih istraživanja.

Prema dokumentima, taj propust nije otkriven godinama, sve dok se univerzitet 2025. godine nije obratio NIH-u povodom uginuća eksperimentalnog miša.

NIH je takođe potvrdio da ne poseduje evidenciju o potrebnim odobrenjima za više stranih institucija koje su sprovodile istraživanja na životinjama finansirana američkim sredstvima.

Među njima je australijska biotehnološka kompanija "Kinoxis Therapeutics", koja je u okviru projekta finansiranog do maja 2026. godine sprovodila eksperimente povezane sa apstinencijalnim simptomima nakon upotrebe opioida na 80 pasa, 314 pacova i 1.485 miševa.

Slični nedostaci u dokumentaciji utvrđeni su i kod projekata koji su uključivali eksperimente na životinjama u ustanovama u Kanadi, Keniji i Izraelu.

Povodom ovih nalaza, međunarodna organizacija za zaštitu životinja PETA uputila je danas zvaničnu žalbu direktoru NIH-a Džeju Batarčariju, zahtevajući hitnu obustavu svih saveznih sredstava za eksperimente na životinjama koji se sprovode van SAD.

U pismu, predstavnica PETA-e za projekte i saradnju sa Kongresom SAD, dr Magnolia Martinez, ocenila je da je sistem nadzora nad stranim istraživačkim ustanovama suštinski nefunkcionalan.

Prema analizi 124 dokumenta, nadzor NIH-a gotovo u potpunosti se oslanja na samostalno izveštavanje stranih laboratorija i unapred najavljene kontrole.

Dokumentacija pokazuje da su posete najavljivane mesecima unapred, što je ustanovama omogućavalo da se pripreme za nadzor. Univerzitet Njukasl je, na primer, u maju 2025. godine obavešten o virtuelnoj kontroli koja je sprovedena tek u decembru.

U dopisima o kontrolama bili su navedeni planirani sastanci, pregled dokumentacije i obilazak prostorija putem kamera, pri čemu su zaposleni u stranim ustanovama određivali šta će američki kontrolori moći da vide.

Takav način nadzora, prema navodima PETA-e, nije omogućavao nenajavljene inspekcije, pregled proizvoljno odabranih prostorija, proveru dokumentacije u realnom vremenu niti poverljive razgovore sa zaposlenima.

(Tanjug)

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