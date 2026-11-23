MESTO u saudijskoj Džedi koje se vekovima smatralo grobom Eve, biblijske pramajke čovečanstva, privlačilo je hodočasnike iz različitih krajeva muslimanskog sveta.

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Međutim, mauzolej je u XX veku uništen, a prostor na kojem se nalazio kasnije je, prema istorijskim prikazima, prekriven betonom.

Nema pouzdanih dokaza da je Eva tu sahranjena. Ipak, predanje je tom mestu dalo poseban značaj, a putnici su još u srednjem veku beležili priče o grobnici i kupoli podignutoj nad njom.

Prema muslimanskom predanju, Adam i Eva, odnosno Hava, posle izgnanstva iz raja našli su se na različitim krajevima sveta. Adam je dospeo na Cejlon, današnju Šri Lanku, a Eva na obalu Crvenog mora. Posle dugog razdvajanja ponovo su se sreli kod Arafata, nedaleko od Meke. Predanje zatim smešta Evino poslednje počivalište u Džedu.

Foto: Vikipedija/Saleh Soubhi

Grobnica duga gotovo 183 metra

Britanski putopisac Ričard Barton, koji je posetio Džedu 1853. godine, opisao je dugačko ograđeno mesto sa dve niske paralelne zidine i malom belom kupolom u sredini. Ispod kupole nalazio se kamen koji su nazivali „El Sura“, odnosno „pupak“.

Britanski konzul S. R. Džordan je 1926. godine procenio da je ograđeni prostor bio dug oko 183 metra i širok približno 3,7 metara. Takve dimenzije pripadale su verskom predanju o grobnici, a ne arheološki potvrđenom nalazu.

Svetilište su naročito posećivale žene, moleći se za potomstvo, porodično blagostanje i zaštitu. Nekima je bilo usputna stanica na putu ka Meki, dok su drugi dolazili upravo zbog njega. Među posetiocima je bio i ruski pesnik Nikolaj Gumiljov, koji je 1910. godine u razglednici pomenuo svoje hodočašće do Evine grobnice.

Verski zaokret i rušenje mauzoleja

Pretnje svetilištu pojavile su se još krajem XIX veka. Međutim, presudan preokret usledio je nakon što su snage Ibn Sauda preuzele Hidžaz, oblast u kojoj se nalaze Meka, Medina i Džeda.

Nova vlast sprovodila je strogo vahabitsko tumačenje islama. Poštovanje grobnica, obraćanje pokojnicima za pomoć i izgradnja mauzoleja smatrani su nedopustivim odstupanjem od jednoboštva. U tom periodu rušena su i nadgrobna zdanja povezana sa porodicom i sledbenicima proroka Muhameda.

Princ Fejsal, sin Ibn Sauda i namesnik Hidžaza, naložio je uništavanje mauzoleja u Džedi. Srušeni su kupola i ograda, a hodočasnici koji su kasnije dolazili zatekli su ruševine.

Prema kasnijim prikazima istorije tog mesta, prostor grobnice je 1975. godine prekriven betonom kako bi se sprečilo dalje hodočašće.

Iako je mauzolej nestao, priča o njemu opstala je u putopisima, starim fotografijama i lokalnom predanju. Istorija Evine grobnice tako ostaje svedočanstvo o vekovnoj pobožnosti, ali i sukobu različitih shvatanja verske tradicije.

(sputnikportal.rs)

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