Funkcioner kluba iz Humske najavljuje bolje rezultate.

FOTO: FK Partizan

Ni u najgorim košmarima navijači Partizana nisu mogli da zamisle trenutni učinak fudbalera u domaćem prvenstvu. Crno-beli nakon 16 odigranih kola zauzimaju tek deveto mesto na tabeli sa 17 osvojenih bodova, a zvuči nestvarno podatak da su dosad poraženi čak devet puta!

Ni promena trenera, odnosno odlazak Saše Ilića i povratak na klupu Aleksandra Stanojevića zasad nije donela nikakav značajni napredak, odnosno beg iz zone plej-auta. Do kraja prvog dela sezone ostalo je da se odigraju još dve utakmice, pa "grobari" već sada strahuju od same pomisli da "parni valjak" neće uspeti da se domogne mesta koje vodi na evroscenu.

S druge strane, Danko Lazović (43) je uveren da će ekipa uskoro krenuti ka gornjem domu, ali i prihvata odgovornost za loše rezultate.

- Iskreno mislim da se više nikada neće ponoviti da Partizan ima devet poraza u prvenstvu. To je sticaj raznoraznih okolnosti, malo i nesreće. Ne aboliram time sve nas koji smo možda pogrešili u transfer politici, da me neko ne razume pogrešno. I pored toga, tvrdim da ovaj tim nije za deseto mesto, ali u maju ćemo podvući crtu. Pa onda, ako ja budem i dalje u upravi, vi ćete reći da li sam bio u pravu ili ne. Naravno, ovo je velikan i rezultati su merilo svega. Ali, kada se jedan klub nađe u tako teškoj situaciji, moraju da se donose i nepopularne odluke. One su bolne po sve nas, ali su jedine realne i racionalne - rekao je Lazović, a potom dodao:

- Partizan neće ostati ispod crte na tabeli. I toga ste svi svesni. Ovo je neočekivano, ali ekipa prosto mora da počne da pobeđuje, to je suština. A to će momci i uraditi. Do odlaska na pauzu najbitnije je da se dobiju naredne dve utakmice u prvenstvu, kao i ona jedna u Kupu Srbije. Trofej u tom takmičenju donosi i siguran plasman u Evropu.

FOTO: FK Partizan

Generalni direktor je još jednom ponovio da je u protekle dve godine mnogo urađeno na finansijskoj stabilizaciji.

- Najbolji primeri su Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić. Njima se 21. oktobra 2024. godine dugovalo 14-15 plata i imali su pravni osnov da napuste klub. To smo zaustavili, a benefit je što smo na ime obeštećenja za njih dvojicu zaradili oko 11,5 miliona evra. U prošlosti se dešavalo da mnogo talentovane dece ode zbog neizmirenih obaveza. Tu je i slučaj Patrika Andradea, koji je najdrastičniji. Odigrao je samo 26 utakmica za Partizan i naplatio dva miliona evra preko Suda za sportsku arbitražu. To je veliki udarac. I, naravno da svaki naš navijač očekuje da ekipa pobeđuje, ali i ovo mora da ga zanima. To su suštinski problemi koji su nasleđeni i oni ne smeju da se ponavljaju - jasan je Lazović.

Nekada sjajni napadač na kraju je otkrio i kada će biti održana Skupština kluba.

- Mislim da će sednica biti u januaru ili februaru. Iskren da budem, ovo umara. Trpimo samo kritike, a nisam zamišljao sebe kao sportskog radnika koji će da ide po sudovima. Zamišljao sam to skroz drugačije. Nažalost, da nije Partizan u pitanju, mislim da bismo, kao i svi drugi članovi uprave, odavno digli ruke. Međutim, znamo koliko je važno da završimo ovaj proces koji smo započeli. Ušli smo u treću godinu, a ona je najteža, baš iz svih navedenih razloga. Partizan je zbog dugova bio praktično pred gašenjem. Naravno, ta retorika koja je ušla u sve u našoj zemlji: "Pa, šta ima veze? Važno je da smo prvi na tabeli, neka ima duga. Neko drugi će da vraća." Mi na to nismo imali pravo i niko od nas nije vaspitan na taj način. Da mi je tako nešto predočeno, nikada to ne bih prihvatio - poručio je Lazović.