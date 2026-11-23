DA ČOVEK GLEDA U ČUDU... Šešelj pre više od 20 godina predvideo šta će se dešavati do danas (VIDEO)
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kazao je da će EU primiti Srbiju 2246. godine.
Šešelj je to rekao još 2002. godine i kazao je da su obećanja o primanju Srbije u EU "na dugom štapu".
- Neće Tursku da prime u EU koja je članica NATO - kazao je Šešelj za RTS.
Istakao je da je Srbiji potrebna ekonomska saradnja na ravnopravnim osnovama i tržište za našu robu.
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