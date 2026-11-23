PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kazao je da će EU primiti Srbiju 2246. godine.

Foto: Printskrin RTS

Šešelj je to rekao još 2002. godine i kazao je da su obećanja o primanju Srbije u EU "na dugom štapu".

- Neće Tursku da prime u EU koja je članica NATO - kazao je Šešelj za RTS.

Istakao je da je Srbiji potrebna ekonomska saradnja na ravnopravnim osnovama i tržište za našu robu.

Ovo je Šešelj rekao 2002. godine, evo sad će ravno 25 godina. I do poslednjeg slova se pokazalo kao tačno - Srbiju nikad neće primiti u EU; Koštunica je doprineo razbijanju zemlje; uslov EU može biti uništenje mafije, ali ne odricanje od Kosova i Metohije. Radikali nisu lagali narod, dok su mu razne demokrate prodavale maglu i šarene laže, a tercirali im razblaženi nacionalisti tipa Koštunica i Lompar koji su, zarad "demokratije", omogućavali zapadnim agenturama da nam čereče zemlju. — Narodni neprijatelj 🇷🇸 (@PrijateljNaroda) November 23, 2026