„ZLATNI KOS“: U Kostolcu od večeras Festival pozorišta za decu
U KOSTOLCU se od 23. do 27. novembra održava Festival pozorišta za decu „Zlatni kos“, prvi po redu.
Na programu će biti deset predstava, koje će se igrati u dva termina - od 12.30 i u 19 sati. Festival se održava u Domu kulture, uz besplatan ulaz. Organizator ove pozorišne manifestacije je gradski Centar za kulturu, a pokrovitelj Gradska opština Kostolac.
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