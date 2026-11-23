U KOSTOLCU se od 23. do 27. novembra održava Festival pozorišta za decu „Zlatni kos“, prvi po redu.

D.N.

Na programu će biti deset predstava, koje će se igrati u dva termina - od 12.30 i u 19 sati. Festival se održava u Domu kulture, uz besplatan ulaz. Organizator ove pozorišne manifestacije je gradski Centar za kulturu, a pokrovitelj Gradska opština Kostolac.