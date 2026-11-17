Već 20. novembra, u 17 sati, Deda Mraz će u centar Kikinde, ispred gradske kuće, doneti „Kutiju želja“ u koju će deca do 10 godina moći da ubace svoja pisma u kojima su napisala šta žele kao novogodišnji i božićni poklon.

Foto: R. Šegrt

U pismu treba da se navede ime i prezime deteta, godina rođenja, tačna adresa stanovanja i broj telefona roditelja. Kao i ranijih godina Deda Mraz će kasnije poklone odnositi na kućne adrese mališana. Ova akcija lokalne samouprave u Kikindi jedinstvena je u Srbiji, održava se već 13 godina i tokom darivanja podeli se skoro 5.000 različitih poklona. Ranijih godina deca po po svojoj želji dobijala kućne ljubimce, sportske rekvizite, igračke, slatkiše i druge darove.