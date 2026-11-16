MOŠTI SVETOG GEORGIJA: Duhovne svečanosti u Užicu
VERNI narod u Užicu će u Crkvi Svetog Georgija od 17. do 23. novembra biti u prilici da se pokloni moštima Svetog velikomučenika Georgija.
Doček moštiju planiran je za utorak, 17. novembar, u 15.30 časova, a u 18 časova je predviđena večernja služba.
- Dolazak moštiju predstavlja značajan duhovni događaj za pravoslavne vernike, koji će imati priliku da se poklone jednom od najpoštovanijih hrišćanskih svetitelja – saopštila je užička Crkvena opština.
Tokom boravka moštiju biće organizovana bogosluženja, liturgije i akatisti Svetom Georgiju, prema utvrđenom rasporedu.
Poslednjeg dana boravka moštiju, u ponedeljak, 23. novembra, na praznik Stradanja Svetog Georgija, liturgija će biti služena u 8 časova, dok je ispraćaj moštiju Svetog Georgija planiran za 14 časova.
Duhovni događaj organizuje Crkvena opština Užice, uz blagoslov Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita niškog i administratora žičkog G. Arsenija.
Iz Crkvene opštine Užice pozivaju vernike da prisustvuju bogosluženjima i iskoriste priliku da se poklone moštima Svetog velikomučenika Georgija.
Danas, 16. novembra, vernici su obeležili praznik prenosa moštiju Svetog Georgija, u narodu poznat kao Đurđic, kojim se spominje prenos svetiteljevih moštiju iz Nikodimije u grad Lidu Palestinsku.
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