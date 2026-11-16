NOVA HAPŠENJA ZBOG PRETNJI BRANKICI STANKOVIĆ: Privedeno još šest osoba
TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je, pored prethodno uhapšenih lica, po nalogu ovog tužilaštva dana 16.11.2026. godine uhapšeno još šest lica zbog sumnje da su izvršila krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 3. Krivičnog zakonika, na štetu novinarke Brankice Stanković.
TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je, pored prethodno uhapšenih lica, po nalogu ovog tužilaštva dana 16.11.2026. godine uhapšeno još šest lica zbog sumnje da su izvršila krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 3. Krivičnog zakonika, na štetu novinarke Brankice Stanković.
Policijski službenici Odeljenja za javni red i mir Uprave policije PU za grad Beograd, postupajući po zahtevu tužilaštva za prikupljanje potrebnih obaveštenja, identifikovali su i doveli u službene prostorije M. L., J. J., P. P., N. S., I. Č. i R. P., povodom sumnje da su učestvovali u pogrdnom i pretećem skandiranju upućenom oštećenoj na košarkaškoj utakmici između KK „Partizan“ i KK „Makabi Tel Aviv“, održanoj 06.11.2026. godine.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će dana 17.11.2026. godine, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu radi saslušanja.
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu postupaće hitno i odlučno radi što bržeg sprovođenja postupka i utvrđivanja odgovornosti, a za lica za koja se dokaže da su izvršila krivično delo zahtevaće od suda stroge kazne. Pretnje novinarima i ugrožavanje njihove sigurnosti neće biti tolerisani.
Četvoro uhapšenih
Prethodno su, kako je saopštilo ranije tužilaštvo uhapšena četiri lica: A. N. (27) i O. I. (27), R.R. i D.M. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo Ugrožavanje sigurnosti na štetu novinarke Brankice Stanković, povodom pretnji upućenih tokom košarkaške utakmice "Partizan–Cedevita" 6. juna 2023. godine.
Pred tužilaštvom su saslušani R. R. i D. M., koji su negirali izvršenje krivičnog dela.
Tužilaštvo je za obojicu predložilo određivanje pritvora zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogli uticati na svedoka, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da bi u kratkom vremenskom periodu mogli ponoviti krivično delo.
Tužilaštvo ističe da novinari moraju biti zaštićeni od pretnji i nasilja i da će odlučno preduzimati sve zakonom propisane mere radi krivičnog gonjenja odgovornih i zahtevati njihovo strogo kažnjavanje.
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