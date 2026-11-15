Srbija

DRAMA KOD PRIJEPOLJA: Meštani u koritu reke pronašli bombu iz Drugog svetskog rata – policija hitno blokirala područje

Ana Đokić

15. 11. 2026. u 13:49

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NEEKSPLODIRANA eksplozivna naprava, za koju se sumnja da potiče iz Drugog svetskog rata, pronađena je u koritu reke Seljašnice kod Prijepolja, a policija je obezbedila mesto na kojem se eksplozivna naprava nalazi.

ДРАМА КОД ПРИЈЕПОЉА: Мештани у кориту реке пронашли бомбу из Другог светског рата – полиција хитно блокирала подручје

Foto: MUP Srbije

Bombu su uočili meštani, koji su odmah obavestili nadležne službe. Policijske ekipe izašle su na teren i obezbedile područje kako bi se sprečio pristup građana do uklanjanja opasne naprave.

Intervencija specijalizovanog tima za deminiranje očekuje se u ponedeljak, kada bi bomba trebalo da bude bezbedno uklonjena.

Na području Prijepolja prošlog leta je zbog izrazito niskog vodostaja Lima, u rečnom koritu, u dva odvojena slučaja, otkrivena neeksplodirana municija, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su ih bezbedno uklonili.

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