DRAMA KOD PRIJEPOLJA: Meštani u koritu reke pronašli bombu iz Drugog svetskog rata – policija hitno blokirala područje
NEEKSPLODIRANA eksplozivna naprava, za koju se sumnja da potiče iz Drugog svetskog rata, pronađena je u koritu reke Seljašnice kod Prijepolja, a policija je obezbedila mesto na kojem se eksplozivna naprava nalazi.
Bombu su uočili meštani, koji su odmah obavestili nadležne službe. Policijske ekipe izašle su na teren i obezbedile područje kako bi se sprečio pristup građana do uklanjanja opasne naprave.
Intervencija specijalizovanog tima za deminiranje očekuje se u ponedeljak, kada bi bomba trebalo da bude bezbedno uklonjena.
Na području Prijepolja prošlog leta je zbog izrazito niskog vodostaja Lima, u rečnom koritu, u dva odvojena slučaja, otkrivena neeksplodirana municija, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su ih bezbedno uklonili.
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