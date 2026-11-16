RADOVI NA MREŽI: Danas isključenja struje u više mesta u Srbiji
DELOVI zapadne Srbije ostaće bez struje danas, 16. novembra, i sutra, 17. novembra, zbog radova na mreži, a obuhvaćeni su Užice, Šabac i Loznica.
Danas će bez napona biti delovi Užica, od 11 do 15 časova, Šabac i Vladimirci, od osam do 17 časova, sela Komirić i Belotić kod Osečine, u istom terminu, i deo Bogiša kod Brusa, od 8.30 do 14 časova, prenosi Rina.
Sutra su isključenja planirana u Užicu, od 8.30 do 15 časova, u više delova Šapca i okoline, između devet i 15 časova, i u Loznici i okolnim selima, od osam do 17 časova.
Bez struje će biti i potrošači u Malom Zvorniku, u selima Donja Borina i Brasina, od osam do 16 časova, i u Krupnju, od devet do 14 časova.
Tačne ulice i sela nalaze se u planu na sajtu Elektrodistribucije Srbije, koji se redovno dopunjuje, a termini mogu biti promenjeni.
(Tanjug)
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