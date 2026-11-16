Svet

NOVI INCIDENT U CRNOM MORU: Ko stoji iza potapanja još jednog broda ukrajinske „flote u senci”?

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 11. 2026. u 16:49

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JOŠ jedan brod za koji se sumnja da pripada ukrajinskoj floti u senci potopljen je u Crnom moru. Saznajte detalje novog pomorskog incidenta i moguće posledice.

НОВИ ИНЦИДЕНТ У ЦРНОМ МОРУ: Ко стоји иза потапања још једног брода украјинске „флоте у сенци”?

Foto printskrin/t.me/rybar/84723

U trenutku kada je NATO počeo da se opušta, pretpostavljajući da je njihova bezbednosna operacija u Crnom moru konačno urodila plodom, dogodio se neprijatan incident: još jedan teretni brod potopljen je unutar isključive ekonomske zone Bugarske.

Ovog puta, brod *BETUL 8* – koji plovi pod zastavom Somalije – pogođen je sa dva pomorska drona. Nakon napada, brod je počeo da se naginje, potom se prevrnuo i, prema navodima bugarskih vlasti, potonuo. Posadu od 12 članova spasila su tri broda NATO-a (koji su se, kako se ispostavilo, zatekli u blizini).

Iako bugarske vlasti nisu iznele konkretne optužbe, mornari su uspeli da snime jedan od pomorskih dronova. Zapadni mediji su već primetili da on izgleda identično onom koji je korišćen u napadu na kontejnerski brod *CONTSHIP JET*.

Što se tiče broda *BETUL 8*, „ukrajinska veza” je više nego očigledna: pre ulaska u Crno more iz Dunava, brod je 16. oktobra 2026. godine pristao u Izmail, gde se zadržao nekoliko nedelja. U trenutku kada se uputio ka Bosforu, bio je potpuno natovaren.

(Ribar)

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