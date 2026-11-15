SMEDEREVO ZATRPANO KOMUNALNIM OTPADOM: Komunalci nemaju gde da odlažu smeće nakon zatavranja ilegalne deponije u Radincu (FOTO)

SMEDEREVO se ove nedelje probudilo bukvalno zatrpano smećem koje gradsko komunalno preduzeće nije odnelo jer su nadležni organi zabranili da se komunalni otpad odvozi na jedinu do sada dostupnu lokaciju Jelen Do u Radincu jer je reč o ilegalnoj deponiji.

Foto: N. Živanović

Ogromne količine smeća bukvalno su svuda po gradu .Kontejneri su prepuni, građani ostavljaju smeće pored njih, a ista slika je na svim mestima gde se odlaže komunalni otpad.

Komunalno preduzeće“ Zelenilo i groblja“, nadležno da otpad odvozi sa ulica, po svemu sudeći, već par dana ne prazni kante i kontejnere. Zvaničnih saopštenja nema, a nezvanično jedino moguće objašnjenje je da otpad nema gde da se odvozi jer je inspekcija zatvorila deponiju u Radincu gde se do nedavno smeće odvozilo.

Komunalna milicija i nadležna komunalna inspekcija ne rade nedeljom pa su nasjtojanja građana da alarmiraju nadležne ostala bez odziva.

Podsetimo da su, na zahtev Osnovnog javnog tužilaštva, pre nekoliko dana uhapšeni gradonačelnica Jasmina Vojinović, direktor JKP Zelenilo i groblja“Miroslav Ilić i načelnica Gradske uprave Ivana Stamenković jer grad nema dozvole za odlaganje komunalnog otpada, kao ni drugu potrebnu dokumentaciju za upotrebu deponije u Radincu. Takođe, kako navodi policija, Gradska uprava ne poseduje Lokalni plan upravljanja otpadom, niti bilo kakvu dokumentaciju za izgradnju sanitarne deponije na ovom mestu, što znači da je reč o divljoj deponiji.

Ranije je najavljivano da bi otpad mogao da se delom odvozi na Regionalnu deponiju i Pančevo, dok bi se veći deo selektovao u transfer stanici sa reciklažnim dvorištem u Godominskom polju koja je je građevinski završena ali još uvek nije zvanično puštena u rad.

Kako smo saznali nezvanično, u ponedeljak će ovo biti tema sastanka nadležnih službi u Gradskoj upravi kako bi se našlo što hitnije i povoljnije rešenje.