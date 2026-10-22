Srbija

AKCIJA „SVOJ NA SVOME": U subotu poslednji dan za podnošenje prijava

Dušanka Novković

22. 10. 2026. u 09:59

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VELIKO GRADIŠTE – Zbog završetka akcije „Svoj na svome“, zgrada Opštine Veliko Gradište biće otvorena za prijeme stranaka i u subotu, 24, oktobra.

АКЦИЈА „СВОЈ НА СВОМЕ: У суботу последњи дан за подношење пријава

D.N.

To je i poslednji dan za podnošenje prijava za nezakonito izgrađene objekte. Prijave će se podnositi u periodu od 8 do 15 sati, u kancelariji broj 12. Sve potrebne informacije građani mogu dobiti i preko telefona 012/676 106 – Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove.

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