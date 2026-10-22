AKCIJA „SVOJ NA SVOME": U subotu poslednji dan za podnošenje prijava

VELIKO GRADIŠTE – Zbog završetka akcije „Svoj na svome“, zgrada Opštine Veliko Gradište biće otvorena za prijeme stranaka i u subotu, 24, oktobra.

D.N.

To je i poslednji dan za podnošenje prijava za nezakonito izgrađene objekte. Prijave će se podnositi u periodu od 8 do 15 sati, u kancelariji broj 12. Sve potrebne informacije građani mogu dobiti i preko telefona 012/676 106 – Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove.