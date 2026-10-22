JOŠ JEDNO SANITETSKO VOZILO ZA VRANJE: Pokretne bolnice koje život unače
Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar je Zdravstvenom centru Vranje dodelio još jedno sanitetsko vozilo, treće po redu u proteklih 16 meseci.
Lončar je istakao da nova sanitetska vozila predstavljaju prave "pokretne bolnice" koje život znače, posebno za ruralne sredine.
- Ono što je bitno da ljudi vide je da želimo da imaju najbolje uslove i da imaju sigurnost kada im se nešto desi, da mogu da računaju da će dobiti i adekvatne ekipe, a i adekvatnu opremu koja postoji u ovim pokretnim bolnicama - istakao je Zlatibor Lončar.
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