Srbija

JOŠ JEDNO SANITETSKO VOZILO ZA VRANJE: Pokretne bolnice koje život unače

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

22. 10. 2026. u 17:09

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Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar je Zdravstvenom centru Vranje dodelio još jedno sanitetsko vozilo, treće po redu u proteklih 16 meseci.

ЈОШ ЈЕДНО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ЗА ВРАЊЕ: Покретне болнице које живот уначе

Foto: Opština Obrenovac

Lončar je istakao da nova sanitetska vozila predstavljaju prave "pokretne bolnice" koje život znače, posebno za ruralne sredine.

- Ono što je bitno da ljudi vide je da želimo da imaju najbolje uslove i da imaju sigurnost kada im se nešto desi, da mogu da računaju da će dobiti i adekvatne ekipe, a i adekvatnu opremu koja postoji u ovim pokretnim bolnicama - istakao je Zlatibor Lončar.

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