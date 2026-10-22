GLASANJE NA 103 MESTA: Parlamentarni izbori u Kraljevu
U Kraljevu je u birački spisak upisano 97.975 građana, koji će na parlamentarnim izborima, u nedelju 25. oktobra, od 7 do 20 časova, moći da glasaju na ukupno 103 biračka mesta.
Građani koji zbog teške bolesti, starosti ili invaliditeta ne mogu da dođu na biračko mesto imaju mogućnost da glasaju van njega, a prijavu mogu podneti lokalnoj izbornoj komisiji, odnosno biračkom odboru na dan izbora, najkasnije do 11 sati.
Na adresu prijavljenog birača dolaze tri člana biračkog odbora, koji utvrđuju njegov identitet i donose izborni materijal. Birač glasa samostalno ili uz pomoć osobe koju sam izabere, a popunjeni listić stavlja u poseban koverat.
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