Srbija

GLASANJE NA 103 MESTA: Parlamentarni izbori u Kraljevu

Goran Ćirović

22. 10. 2026. u 11:32

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U Kraljevu je u birački spisak upisano 97.975 građana, koji će na parlamentarnim izborima, u nedelju 25. oktobra, od 7 do 20 časova, moći da glasaju na ukupno 103 biračka mesta.

ГЛАСАЊЕ НА 103 МЕСТА: Парламентарни избори у Краљеву

G.Šljivić

Građani koji zbog teške bolesti, starosti ili invaliditeta ne mogu da dođu na biračko mesto imaju mogućnost da glasaju van njega, a prijavu mogu podneti lokalnoj izbornoj komisiji, odnosno biračkom odboru na dan izbora, najkasnije do 11 sati.

Na adresu prijavljenog birača dolaze tri člana biračkog odbora, koji utvrđuju njegov identitet i donose izborni materijal. Birač glasa samostalno ili uz pomoć osobe koju sam izabere, a popunjeni listić stavlja u poseban koverat.

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