VEČNA SLAVA RATNICIMA: Kraljevčani obeležili Dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu
Skromnom svečanošću i polaganjem venaca na Spomenik srpskim ratnicima 1912-1918. u centru grada, Kraljevčani su obeležili Dan oslobođenja svog grada u Prvom svetskom ratu.
Na 108. godišnjicu oslobođenja, u prisustvu malobrojnih građana, vence su položili predstavnici lokalne samouprave, Vojske Srbije i MUP, kao i delegacije ovdašnjih boračkih udruženja.
- Tog 22. oktobra 1918. godine, oko 17 sati, u Kraljevo je ušao oslobodlački izviđački eskadron Trećeg puka Konjičke divizije Prve armije srpske vojske pod komandom kapetana Bogdana Jevtovića. Pripadnici ove jedinice došli su iz pravca Vrnjačke Banje koju su oslobodili tri dana ranije - kaže Darko Gučanin, direktor Narodnog muzeja u Kraljevu.
Oslbodioci su, prema njegovim rečima, u Kraljevo ušli pregazivši Ibar pošto su austrijske trupe, povlačeći se prema Čačku i Gornjem Milanovcu, zapalile most preko ove reke, uništili saobraćajnice, opljačkali robu iz trgovačkih radnji, a u selima oteli stoku, useve, hranu i svu vredniju imovinu.
- Kako svedoče forografije iz zbirke našeg muzeja, Kraljevčani su svoje oslobodioce dočekali sa cvećem – dodaje Gučanin. - Tako je okončana trogodišnja austrougarska okupacija, od novembra 1915. do 22. oktobra 1918,. koju su obeležila ubistva, hapšenja, prislina odvođenja u radne logore, pljačke i nemilosrdna eksploatacija prirodnih bogatstava.
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