Srbija

DEČJE POZORIŠTE: U Centru za kulturu sutra predstava „Mačkin zamak“

Dušanka Novković

22. 10. 2026. u 10:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POŽAREVAC – U subotu, 24. oktobra, u Centru za kulturu u Požarevcu na programu je predstava za decu „Mačkin zamak“.

ДЕЧЈЕ ПОЗОРИШТЕ: У Центру за културу сутра представа „Мачкин замак“

D.N.

Ovaj komad, rađen po tekstu Samuila Maršaka i u režiji Saše Latinovića, izvešće članovi Dramskog studija Centra za kulturu. Predstava se igra u maloj sali, od 12 sati.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)

EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)