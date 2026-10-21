NAJAVA POŽAREVAČKOG „VODOVODA“: Sutra isključenja zbog hitne sanacije kvara na mreži

POŽAREVAC – U četvrtak, 22. oktobra, u pojedinim delovima Požarevca doći će do isključenja vode, zbog hitne sanacije kvara na mreži.

D.N.

U periodu od 8 do 16 sati, vodu neće imati potrošači na Lučičkom putu i u naseljima Meminac i Busije. Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ apeluju na potrošače u ovim delovima grada da obezbede neophodne zalihe vode za osnovne potrebe i zahvaljuju na strpljenju i razumevanju tokom trajanja radova.