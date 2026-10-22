Emotivna priča Tajrisa Halibartona: Pokidao Ahilovu tetivu, prošao kroz pakao, pa zaplakao po povratku na parket (VIDEO)

Malo ljudi bi moglo da izdrži ono kroz šta je Tajris Halibarton prošao u proteklih godinu i po dana, ali pokazao je neverovatnu mentalnu snagu i po povratku na teren podsetio sve da je u pitanju jedan od najboljih košarkaša današnjice.

Tanjug/AP Photo/Matthew Hinton

Sedma utakmica NBA finala 2025. godine trebala je biti pravi spektakl, Indijana i Oklahoma su igrali sjajnu košarku tokom čitave serije i očekivao se završetak dosledan jednom od najboljih plej-ofova u poslednjih deset godina.

Sa jedne strane Šej, sa druge Halibarton, razmenjivali su "udarce" na prvih šest utakmica, a u sedmoj je prvi zadao maestralni plej Indijane.

Nestvarno je otvorio meč, kao što je i igrao tokom čitavog plej-ofa, pogodio nekoliko trojki i jasno stavio svima do znanja da je spreman da donese prvu titulu Indijani.

Ipak, krajem prve četvrtine desilo se ono čega su se mnogi bojali... Znalo se da Halibarton ima problema sa ložom maltene tokom čitave serije, ali on je želeo da igra, sam izjavivši da je NBA finale ono zbog čega se igra košarka.

Nažalost, njegovo telo jednostavo nije izdržalo napor, pukla mu je Ahilova tetiva, a sa njom i nade Indijane da može do istorijske titule.

Ležao je na parketu i urlao, "Ne, ne, ne..." jer je i sam znao šta se desilo, svi saigrači su se okupili oko njega i uplakanog ga izneli sa terena.

Znalo se odmah da će dugo odsustvovati i Pejsersi su uradili pravu stvar, nisu žurili sa njegovim povratkom, momentalno ga "ugasili" za sledeću sezonu koju su tako žrtvovali i fokusirali se na budućnost.

Usledio je naporan oporavak obeležen velikim problemima, dobio je herpes zoster, virusno oboljenje koje može da izazove osip i jake bolove. Imao je otok oka, izgubio deo desne obrve i trpeo neuralgične bolove koji su trajali oko dva meseca.

Objasnio je i da su mu novi lekovi povećali apetit, što je dovelo do dodatnog povećanja telesne težine. Zbog toga se našao na meti komentara na društvenim mrežama, gde su ga prozivali zbog izgleda i nadimkom "Haliburger".

Tyrese Haliburton said the media is getting creative with the nicknames 💀: “They’re calling me Tyrese Haliburger.” (via @PatMcafeeShow) https://t.co/ilvGnhQNUi — Legion Hoops (@LegionHoops) April 13, 2026

Mladić rodom iz Viskonsina je ponovo pokazao da je uvek spreman za šalu, prihvativši pošalice na svoj račun nasmejan najavivši navijačima Pejsersa da će vratiti na parket da dovrše posao.

Vremenom je zalečio povredu, prebrodio sve muke koje su ga snašle, a kao nagrada za pokazanu hrabrost i snagu, sinoć je po prvi put od finala sa Oklahomom zakoračio na parket u utakmici regularne sezone NBA lige.

Povratak je bio sjajan, iako su Pejsersi gostovali Pelikansima hala ga je pozdravila gromoglasnim aplauzom, a pokazanom igrom dokazao je da se i dalje radi o jednom od najboljih igrača današnjice.

Ubacio je 23 poena, od toga 12 u poslednjoj deonici, i podelio 12 asistencija koje su zaštitni znak njegove igre.

Tanjug/AP Photo/Matthew Hinton

Pejsersi su slavili posle preokreta rezultatom 123:120, a nakon meča Halibartona su sustigle emocije prilikom davanja intrevjua kada su mu krenule suze niz lice.

- Mnogo mi znači što sam ponovo ovde - poručio je košarkaš Indijane, vidno potresen.

Priznao je da je tokom oporavka bilo teških trenutaka, naročito na početku, kada je morao da prolazi kroz naporan proces rehabilitacije i da se strpljivo priprema za povratak.

Halibarton je objasnio da nije očekivao da će ga emocije toliko savladati, ali da mu je u tom trenutku sve postalo posebno jasno kada je ugledao navijače Indijane i shvatio da ponovo radi ono što najviše voli.

Upravo zato njegov povratak nije bio samo još jedan dobar nastup u NBA ligi. Bio je to završetak dugog i teškog puta, obeleženog povredom u najvažnijem trenutku čuvenog finala i čitavom sezonom provedenom van terena.

Indijana je dobila pobedu i nadu za novu sezonu, Halibarton je pokazao da ponovo može da pravi razliku, a njegove suze nakon utakmice podsetile su sve koliko je put do povratka vrhunskom sportu ponekad težak.