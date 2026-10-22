Srbija

OBAVEŠTENJE ZA BIRAČE: Prijavljivanje za glasanje van biračkog mesta

Dušanka Novković

22. 10. 2026. u 09:56

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POŽAREVAC - Gradska izborna komisija u Požarevcu objavila je uputstvo za birače koji bi da glasaju van biračkog mesta usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БИРАЧЕ: Пријављивање за гласање ван бирачког места

D.N.

Za tu namenu, njima su na raspolaganju četiri broja mobilnih telefona preko kojih se prijavljuju od 22. do 24. oktobra, od 7.30 do 19, a na dan glasanja, 25. oktobra, od 7 do 11 sati. Brojevi su: 066/8183-906, 066/8183-907, 066/8183-908 i 066/8183-909. Potrebni podaci za prijavljivanje su: ime i prezime birača, adresa i kontakt telefon, broj biračkog mesta i razlog prijave - teška bolest, starost ili invaliditet.

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