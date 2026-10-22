Politika

VELIČANSTVENI PRIZORI! Skup "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kuli

V.N.

22. 10. 2026. u 17:42

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KULA je danas poslala jasnu poruku pobede, dok se širom zemlje organizuju skupovi liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i cela Srbija miriše na ruzmarin.

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ПРИЗОРИ! Скуп Александар Вучић - Уједињена Србија у Кули

Foto: Printskrin

Veličanstveni prizori srpskih trobojki koje se ponosno vijore i paljenje baklji obasjali su skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Kula večeras sija u bojama naše zastave.

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