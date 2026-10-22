"DA LJUDI OSEĆAJU DA SVAKI DAN RADIMO ZA NJIH" Vučić dao reč: Biće efikasnija vlada
Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" jedini se odazvao debati na Radiju Beograd.
- Najavio sam Vladu sa 12 ministara, biće efikasnija vlada. Verujem da ćemo uspeti da pokažemo i prikažemo mnogo više truda, mnogo više energije, mnogo više entuzijazma, da ljudi osećaju da svaki dan radimo za njih. Jer, znate, kad ste na mestu predsednika, onda imate mnogo međunarodnih obaveza, i onda potrudim se ja svaki put kad se vratim iz Moskve, kada se vratim iz Pariza, kada se vratim iz Pekinga, iz Vašingtona, Njujorka, bilo odakle, da uvek odem negde u narod. Ali nije dovoljno. Kada ste predsednik vlade, onda imate nešto malo manje međunarodnih obaveza, ali imate bezbroj obaveza ovde, na terenu, i morate mnogo više vremena da provodite sa ljudima. I ja se tome radujem. To je, to je nešto u čemu sam uvek uživao, mnogo toga naučio od ljudi, i mora da bude neuporedivo drugačije, jer je potpuno promenjen stil ponašanja ljudi iz vlasti - rekao je on.
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