VUČIĆ OBEĆAO SRPSKOM NARODU: Nećemo uvesti sankcije Rusiji

Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" jedini se odazvao debati na Radiju Beograd.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Dao je reč da Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji.

- Nastavićemo "evropski put". Da li ćemo otvarati klastere ili ne, to je druga stvar, ali ćemo imati dobru saradnju sa Briselom, a istovremeno ćemo čuvati naše tradicionalno prijateljstvo i sa Pekingom i sa Moskvom, što znači: nećemo uvoditi sankcije. Izdržali smo 4 i po godine, bilo bi glupo da to posle 4 i po godine torture, muka, bezbroj problema, danas uradimo. I verujem da građani Srbije te razloge itekako dobro razumeju. Štitićemo našu zemlju, razvijati dobre odnose i sa onima koji ranije nisu bili najveći investitori, jer ja verujem da otvorimo i neka nova tržišta, ali i neke nove investitore, od Vijetnama, Indonezije, i latinoameričkih zemalja. Mislim da imamo ogroman neotvoren prostor, dakle za sada, i siguran sam da ćemo to moći da uradimo u budućnosti. Šta ćemo u novim geopolitičkim okolnostima? Očigledno je da se Rusi i Amerikanci bolje razumeju. Očigledno je da se Evropljani i Rusi ne razumeju tako dobro. Mi smo mala zemlja, i šta mi ćemo dalje da radimo? Da čuvamo sebe. Da ne učestvujemo u njihovim razmiricama. Evropa se naoružava, naoružava se veoma ozbiljno. Nadam se da neće doći do velikog sukoba, ali kako bi Čehov rekao, kad u prvom činu imate pušku okačenu o klin, ona opali uvek u trećem činu. Ja se nadam da se to neće dogoditi, ali nama ostaje da sebe čuvamo, da čuvamo mir i stabilnost. To je od najvećeg značaja za sve naše građane, za celu našu zemlju, i kada sačuvamo mir i stabilnost, onda sam uveren da ćemo umeti i uspeti da uradimo sve ono što smo pričali, sve ono što smo radili u ekonomiji, i da nastavimo sa još većim uspesima - najavio je on.