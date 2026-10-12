Karlik DŽons pred Panatinaikos: Volim kad sam autsajder, jer želim da pobedim ekipe kojima se daju veće šanse

OZBILjAN izazov za plejmejkera i crno-bele.

Credit: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Karlik Džons važi za jednog od najboljih igrača u Evroligi na poziciji organizatora igre. Svestan je da ekipa mora da bude na odličnom nivou ukoliko želi do dobrog rezultata protiv Panatinakosa.

- Mislim da mi kao igrači moramo da joj pristupimo kao i svakoj drugoj utakmici. Ponekad, kada počneš da razmišljaš o njoj na drugačiji način, previše analiziraš stvari i onda radiš nešto što inače ne bi radio tokom utakmice. Zato mislim da svi moramo da joj pristupimo normalno. Naravno, svi znamo da se vraća naš bivši trener. Atmosfera će biti neverovatna, verovatno jedna od najboljih koje ćemo videti tokom cele sezone. Ali mislim da moramo da zadržimo isti mentalitet i da se zaista usredsredimo na samu utakmicu. Kao što sam rekao, ako počnemo da razmišljamo o drugim stvarima, to može da utiče na to da li ćemo pobediti ili izgubiti - rekao je Džons.

Tim iz Atine je veoma jak, popunjen je fantastičnim igračima na svim pozicijama.

- Vidim ih kao dobar tim. Imaju mnogo kvalitetnih igrača na svim pozicijama. Ali ja sam neko ko voli da bude u ulozi autsajdera i držaću se toga. Ako smatraju da su Ol-star tim, videćemo se u utorak. Mi ćemo toj utakmici pristupiti na isti način kao i prethodnim mečevima. Spreman sam, mislim da smo svi spremni i, kao što sam rekao, biće veoma uzbudljivo.

Otkrio je i kakva je atsmofera u svlačionici crno-belih.

- Neverovatna je atmosfera. Svi smo dobro raspoloženi i uzbuđeni. Kao što sam rekao, svi pričaju o Panatinaikosu u superlativima. Mi ih poštujemo, ali osećam da smo ekipa koja može da se takmiči sa bilo kim. Svi znamo da u ovoj ligi svako može da pobedi svakoga, bilo koje večeri. Energija će biti sjajna, ali i oni moraju da obuku dres, baš kao i mi, i da pristupe utakmici isto kao što ćemo mi. Naš cilj je da igramo fizički, da prvi nametnemo svoj način igre, a onda će i sve ostalo odigrati svoju ulogu.

Karlik Džons na utakmici protiv Mege/FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Govorio je i o tome da li meč sa ovakvim rivalom dodatno povećava motivaciju.

- Naravno. Kao što sam rekao, ovo je još jedna ekipa za koju sam prilično siguran da svi, osim navijača Partizana, smatraju da je mnogo bolja od nas ili da je iznad nas u Evroligi. Zato mislim da svi treba da iskoristimo to kao motivaciju, ne samo ja. Veoma sam uzbuđen. Mislim da rečima ne mogu ni da opišem koliko jedva čekam sutrašnju utakmicu, i to nije samo zbog trenera. Čak i da on nije tamo, taj tim bi i dalje bio veoma kvalitetan. Kao što sam rekao, volim da budem u ulozi autsajdera i uvek želim da pobedim ekipe kojima se daju veće šanse nego nama.

Dobio je pitanje kako po njemu Željko Obradović vodi Atinjane?

- On predvodi taj tim. Mnogo igrača je došlo u Panatinaikos, a mnogi od njih bi, da su ostali u prethodnim klubovima ili otišli u neke druge ekipe, bili glavni igrači. Zato mislim da je, ako postoji neko ko može da ih uklopi, da ih prilagodi jedne drugima i navede da zajedno funkcionišu, onda to upravo on.

Istakao je i kako se oseća kad nije na parketu, kao što je bio slučaj na jučerašnjoj utakmici ABA lige protiv Beča.

- Ne razmišljam previše o tome. Trener je razgovarao sa mnom pre utakmice. Naravno, bio sam spreman da igram, ali poštujem njegovu odluku. Kao što smo rekli, pred nama je velika nedelja i samo želim da budem spreman da pružim najbolje što mogu. Gledao sam momke i volim da ih bodrim pored terena. Odigrali su dobro i uradili svoj posao. Zato sam sada usredsređen samo na sutrašnju utakmicu, pa ćemo videti kako će se stvari dalje odvijati.

Otkrio je i kako će reagovati kada vidi Obradovića.

- Zagrliću ga. Reći ću mu da ga i dalje mnogo volim i da sam mu zahvalan. Ali verovatno ću to uraditi posle utakmice. Do tada ću se truditi da zadržim profesionalan pristup.

Za kraj je nekoliko puta ponovio da je uzbuđen i da jedva čeka da utakmica počne.

- Naravno. Uzbuđen sam, ali čim izađem sa ovog terena, vraćam se normalnom životu. Imam porodicu, otići ću kući da se opustim i provedem vreme sa njima. Ali zaista sam uzbuđen. O utakmici ću početi ozbiljnije da razmišljam kada ponovo uđem u dvoranu. Naravno, i na šuterski trening ću doći potpuno koncentrisan i fokusiran, ali prilično sam siguran da će me pravi osećaj uzbuđenja uhvatiti kada budem seo u automobil i krenuo prema dvorani - zaključio je Džons.

Podsetimo, utakmica Partizan - Panatinaikos igra se u utorak od 20.30 u "Beogradskoj areni".

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