DAR IZ PRIRODE: Tradicionalni jesenji „Sajam meda“ u centru Kraljeva

Tradicionalni, jesenji, Sajam meda održaan je minulog vienda na Trgu srpskih ratnika u centru Kraljeva, okupivši desetak izlagača, uglavnom sa teritorije grada na Ibru i okoline.

G.Šljivić

Ovom prilikom, osim istinski čistog meda i drugih „medenih“ proizvoda, na trodnevnoj izložbi predstavljene su i pčelarska oprema i literatura, a sve što je izloženo moglo je da se kupi po cenama nižim i do 20 odsto nego u maloprodajnim objektima.

- Uz livadski, bagermov, šumski i cvetni med, imamo i brojne mešavine za jačanje imuniteta, poboljšanje krvne slike, med za bronhitis, za tegobe prostate, kao i saće u medu, mleč, polen i propolis – kažu izlagači savetujući gađane da je poželjno izbegavati uvozni i med sumnjivog porekla koji se može naći u marketima, preporučujući i da se svaki dan konzumira bar jedna kašičica ovg dara prirode.