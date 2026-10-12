TRADICIJA OKUPLJA GENERACIJE: Obrva kod Kraljeva uspešan domaćin „Miholjskih susreta sela“

U pomoravskom selu Obrva nadomak Kraljeva, minulog vikenda održani su „Miholjski susreti sela“ uz tradicionalne sportske discipline, narodne igre i pesme, stare zanate i bogatu trpezu domaćih specijaliteta.

G.Šljivić

Sa ciljem da obogati društveni život na ruralnom području i sačuva tradiciju od zaborava, ova manifestacija koja čuva narodne običaje, kulturno nasleđe i duh zajedništva, okupljajući meštane i goste iz okolnih sela, upriličena je uz podršku lokalne samouprave i Ministarstva za brigu o selu.

G.Šljivić

Uz sportske igre i prikaze kulinarskih veština i spretnosti u seoskim poslovima, posetioci su u ovdašnjem Domu kulture imali priliku da vide i predmete koji su nekada bili neizostavni deo svakodnevnog života, od vunenih čarapa i narodnih torbi, pa do rukotvorina i starih zanata.

G.Šljivić

- Ovo treba da se dešava svake godine – kaže meštanin Miloš Dmitrović, podsećajući da su na ovakva okupljanja čitave porodice nekada dolazile zajedno. - Vremena su se promenila, ali potreba za očuvanjem zajedničkih vrednosti nije nestala.

G.Šljivić Domaćin Miloš Dmitrović

Narodnim igrama i pesmama predstavili su se mladi članovi seoskih kulturno-umetničkih društava i folklornih ansambala, dok su na prigdno ukrašenim štandovima ovdašnje domaćice gostima ponudile domaće kulinarske đakonije.

G.Šljivić

- Spremile smo pite, gibanice, proju, neizostavni pasulj, sarmu, čvarke, domaće kiflice štrudle sa višnjama i domaćm džemom od šljiva, dok su se za pečenje i ribu pobrinuli muškarci – poručuju vešte domaćice dodajući da se u Obrvi i danas pripremaju jela po receptima koji su se prenosili sa kolena na koleno.

G.Šljivić