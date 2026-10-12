Svet

POTREBAN JE PRITISAK NA RUSIJU Zelenski: Ukrajina spremna na stvarne odluke i korake ka deeskalaciji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2026. u 20:15

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UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je "Ukrajina spremna za stvarne odluke i korake ka deeskalaciji" kako bi se približio kraj rata sa Rusijom.

ПОТРЕБАН ЈЕ ПРИТИСАК НА РУСИЈУ Зеленски: Украјина спремна на стварне одлуке и кораке ка деескалацији

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

-Ukrajina je podržala energetsko primirje. Naš stav je apsolutno jasan, Ukrajina je spremna da garantuje energetski prekid vatre, kako je najavio američki predsednik (Donald Tramp) a Rusija mora da preduzme odgovarajuće korake. Za sada nema naznaka da Rusija ispunjava uslove koje je postavio američki predsednik, rekao je Zelenski u objavi na platformi X.

On je dodao da je juče bilo udara na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, kao i da su se udari na ukrajinsku energetsku infrastrukturu nastavili i danas.

-Celog dana su se širom Ukrajine čula upozorenja na vazdušni napad, koriste se ruski 'šehedi' i nastavljaju se bombardovanja iz vazduha. Ako su ovi udari zaista odgovor Rusije na izjavu američkog predsednika, to znači da su Rusi propustili još jednu priliku da približe mir, istakao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, "mnogo toga zavisi od stava Amerike da bi deeskalacija zaista uspela".

-Potreban je pritisak na Rusiju. Nastavljamo da komuniciramo sa američkom stranom na svim nivoima. Definisali smo sledeće korake i diplomatski okvir, zaključio je Zelenski.

(Tanjug)

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