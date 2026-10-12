Svet

BRITANIJA POSLALA VOJSKU NA BLISKI ISTOK: Naoružanje i avioni hitno pristigli u Saudijsku Arabiju

Ј.О.С.

12. 10. 2026. u 20:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BRITANSKI premijer Endi Bernam potvrdio je u ponedeljak da je Velika Britanija poslala sisteme protivvazdušne odbrane i avion za dopunu goriva u vazduhu tipa "Voyager" u Saudijsku Arabiju, kako bi podržalo njene napore u suzbijanju napada jemenskog pokreta Huti (Ansaralah).

БРИТАНИЈА ПОСЛАЛА ВОЈСКУ НА БЛИСКИ ИСТОК: Наоружање и авиони хитно пристигли у Саудијску Арабију

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Obraćajući se parlamentu, Bernam je izjavio da je avion "Voyager" raspoređen u Saudijskoj Arabiji završio 14 operativnih misija, dodavši da je ta podrška bila neophodna radi "zaštite civila", prenosi Šafak Njuz.

U nedelju su Huti saopštili da su u prethodna 24 sata izveli četiri operacije koristeći balističke i krstareće rakete, kao i dronove, protiv dva saudijska aerodroma i dva postrojenja kompanije Aramko.

Naveli su da su ove operacije bile odmazda za 124 saudijska vazdušna udara na Sanu, Taiz, Marib, Al-Džauf, Hadžu, Al-Hudejdu i Sadu, uz tvrdnju da su saudijske snage izvele ukupno 2.058 vazdušnih udara od početka najnovije eskalacije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao
Panorama

0 0

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

ZAMISLITE radni dan u kom se, umesto jednolične buke mašina ili tišine koju prekida samo šuštanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci romana, istorijske priče i glas čoveka čiji je posao da drugima čita naglas.

11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VILDOZA KAO KECMAN! Nestvaran pogodak Partizanovog Argentinca (VIDEO)

VILDOZA KAO KECMAN! Nestvaran pogodak Partizanovog Argentinca (VIDEO)