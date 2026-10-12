BRITANIJA POSLALA VOJSKU NA BLISKI ISTOK: Naoružanje i avioni hitno pristigli u Saudijsku Arabiju

BRITANSKI premijer Endi Bernam potvrdio je u ponedeljak da je Velika Britanija poslala sisteme protivvazdušne odbrane i avion za dopunu goriva u vazduhu tipa "Voyager" u Saudijsku Arabiju, kako bi podržalo njene napore u suzbijanju napada jemenskog pokreta Huti (Ansaralah).

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Obraćajući se parlamentu, Bernam je izjavio da je avion "Voyager" raspoređen u Saudijskoj Arabiji završio 14 operativnih misija, dodavši da je ta podrška bila neophodna radi "zaštite civila", prenosi Šafak Njuz.

U nedelju su Huti saopštili da su u prethodna 24 sata izveli četiri operacije koristeći balističke i krstareće rakete, kao i dronove, protiv dva saudijska aerodroma i dva postrojenja kompanije Aramko.

Naveli su da su ove operacije bile odmazda za 124 saudijska vazdušna udara na Sanu, Taiz, Marib, Al-Džauf, Hadžu, Al-Hudejdu i Sadu, uz tvrdnju da su saudijske snage izvele ukupno 2.058 vazdušnih udara od početka najnovije eskalacije.