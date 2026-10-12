MEŠTANI ODABRALI, GRAD SOMBOR SPROVODI U DELO: Realizovani projekti u somborskim selima

U okviru participativnog budžetiranja u somborskim selima Bački Monoštor, Aleksa Šantić i Kljajićevo realizovani su projekti koje su odabrali meštani.

Grad Sombor

U Bačkom Monoštoru završena je adaptacija kuhinje u Domu kulture. Za potrebe kuhinje nabavljena je nova ugostiteljska oprema, koja obuhvata inoks radne stolove i policu, dvodelnu sudoperu sa slavinom, kolica za transport i odlaganje, hladne stolove, kao i plinski šporet sa odgovarajućim postoljem. Na ovaj način unapređeni su uslovi za pripremu i posluživanje hrane i organizaciju različitih događaja u Domu kulture.

U Kljajićevu su, u okviru participativnog budžetiranja, postavljene behaton ploče oko pravoslavne crkve, čime je uređen prostor oko ovog objekta i unapređena njegova funkcionalnost i izgled.

Naseljeno mesto Aleksa Šantić bogatije je za nove kandelabere u Školskoj ulici. Zahvaljujući novoj uličnoj rasveti je unapređeno osvetljenje i bezbednost ovog dela naselja.