Srbija

DAN OSLOBOĐENJA KOSTOLCA: U Domu kulture sutra koncert orkestra „Gvardija“

Dušanka Novković

12. 10. 2026. u 09:54

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KOSTOLAC – U utorak, 13. oktobra, povodom obeležavanja Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu, u Kostolcu se održava koncert požarevačkog orkestra „Gvardija“.

ДАН ОСЛОБОЂЕЊА КОСТОЛЦА: У Дому културе сутра концерт оркестра „Гвардија“

D.N.

Koncert se održava u Domu kulture, od 20 sati, uz besplatan ulaz. Orkestar „Gvardija“ osnovan je pre deset godina, u okviru požarevačkog Centra za kulturu. Na repertoaru, između ostalog, ovaj orkestar ima i popularna dela klasične i filmske muzike.

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