DOSTUPNA RADNA MESTA PRED TOPOLČANIMA: Sajam zapošljavanja u četvrtak u Bačkoj Topoli

Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Subotica – Ispostava Bačka Topola, organizuje Sajam zapošljavanja u četvrtak, 15. oktobra, u prostorijama Ispostave u Vidovdanskoj ulici 3, od 10 do 13 časova.

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Sajam će biti prilika da se na jednom mestu susretnu poslodavci koji imaju potrebu za novim zaposlenima i lica koja traže posao ili žele da pronađu nove mogućnosti za svoje profesionalno angažovanje. Direktan kontakt sa poslodavcima može biti značajan prvi korak ka zaposlenju, ali i prilika da kandidati predstave svoje iskustvo, znanje i veštine.

S obzirom na to da će na sajmu biti predstavljene različite mogućnosti za zaposlenje, iz Nacionalne službe za zapošljavanje pozivaju zainteresovana lica da se na vreme informišu i pripreme za razgovor sa potencijalnim poslodavcima.