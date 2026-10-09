Srbija

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: Sutra počinje obnova Ulice Vuka Karadžića

Dušanka Novković

09. 10. 2026. u 10:41

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POŽAREVAC – U subotu, 10. oktobra, u Požarevcu počinju radovi na rehabilitaciji Ulice Vuka Karadžića.

ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА: Сутра почиње обнова Улице Вука Караџића

D.N.

Tim povodom, JKP „Požarevac put“ obavestio je građane da će za saobraćaj potpuno biti zatvoren deo ulice od kružnog toka na Bulevaru, duž Ulice Vuka Karadžića, sve do ukrštanja sa ulicama Vojske Jugoslavije i Ilije Petrovića i drugog dela Vuka Karadžića. Za vreme trajanja radova, vozači mogu koristiti alternativne pravce - Pionirski trg i ulice Nemanje Tomića i Bože Dimitrijevića.

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