Vratio se Aleksandar Mitrović: Srbin na terenu posle pet meseci!

POVREDA je prošlost, Srbin se konačano našao na terenu.

FOTO: AP/Alberto Saiz

Prošlo je nešto više od pet meseci od kako je Aleksandar Mitrović odigrao poslednji meč. Ovog petka se vratio na teren u dresu Al Rajana.

On je priliku dobio u 75. minutu kad je zamenio Otavija. Nije za 15 minuta uspeo da ostvari neki konkretniji učinak, ali raduje sama činjenica da je opet na terenu.

Mitrović je pre ovog duela poslednji put igrao 1. maja kad je njegov tim poražen od Al Vakre (0:3).

Srpski napadač je u Al Rajan stigao prošle sezone i na 11 utakmica u prvenstvu Katara ostvario je učinak od pet golova i isto toliko asistencija.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“